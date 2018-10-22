Название Крыма могут изменить

Чубаров сообщил о возможном изменении названия АР Крым после создания крымскотатарской национальной автономии.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров сообщил о возможном изменении названия административно-территориальной единицы Автономная республика Крым в составе Украины после создания на полуострове крымскотатарской национальной автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров сказал во время заседания круглого стола в Киеве.

Он напомнил, что в рамках конституционной комиссии была создана рабочая группа в составе 25 членов этой комиссии, которая занималась вопросом наработки предложений относительно статуса Автономной Республики Крым.

"В конце нашей работы мы подготовили проект изменений и дополнений в Конституцию Украины, раздел десятый, и одновременно параллельно с этим часть членов рабочей группы вместе с экспертами работали над проектом закона о статусе крымскотатарского народа и закона о коренных народах Украины", - сказал Чубаров.

Также он сказал, что наработанные рабочей группой предложения должна еще рассмотреть конституционная комиссия на своем заседании.

"В случае положительного решения конституционной комиссии, этот пакет направляется в Верховную Раду Украины. Законы рассматриваются в обычном режиме, изменения в Конституцию, если они получают поддержку 226 голосов народных депутатов, направляются в Конституционный суд, и потом уже возвращаются с решением Конституционного суда в Верховную Рады. в наших планах было так, чтобы на этой сессии рассмотреть в первом чтении ... направить в Конституционный суд, и получив решение Конституционного суда на следующей сессии, это как раз приходится на момент, когда будут проходить президентские выборы, рассмотреть уже окончательно, но тогда потребуются 300 голосов", - сказал Чубаров.

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При этом, по его словам, остается несколько вопросов, по которым решение будет принимать конституционная комиссия.

"Один из таких вопросов - это название. Сейчас рабочее название Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название - Автономная республика Крым ... И также предложение Крымскотатарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией", - сказал Чубаров.

Вместе с тем он сказал, что рабочая группа предлагает название "Крымская автономия". В этой связи предусматривается, что она будет иметь правительство автономии и представительный орган - Совет автономии.

Как сообщал УНИАН, меньше половины украинцев считают, что Крым вернется в состав Украины.