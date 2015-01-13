На Старый Новый год в Украину придет весна: синоптики обещают солнечный день, потеплеет до +9°

Завтра температура воздуха будет оставаться высокой, в течение дня она повысится до 1-7 градусов тепла, на юге до 9 градусов тепла, на востоке до 2 мороза. Ночью будет холоднее, от 2 градусов тепла до 4 мороза, сообщает Opogode.ua.

В западной части - без осадков. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 1-6 градусов тепла.

В северных областях будет господствовать сухая погода. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В центральных областях ожидается сухая воздушная масса. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 1-6 градусов тепла.

На востоке Украины - без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем от 2 градусов мороза до 4 тепла.

В южной части ожидается сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 0-6 градусов тепла, местами до +9 градусов.

В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью около нуля, днем 2-5 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается юго - западный, 5-12 м/с.