Причастного к избиению Черновол приговорили к 5 годам тюрьмы

Защита Корнилова планирует обжаловать приговор.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области приговорил к 5 годам лишения свободы Игоря Корнилова, которого обвиняют в нападении на нардепа Татьяну Чорновол в декабре 2013 года.

Приговор был оглашен 25 октября, сообщает "Украинская правда".

Адвокат обвиняемого Валерий Буняк рассказал, что, вероятно, защита будет его обжаловать, поскольку стоит на позиции невиновности своего подзащитного.

"Наша позиция заключается в том, что Игорь Николаевич не причастен к этому преступлению, поэтому логично, что мы будем обжаловать этот приговор", - сказал Буняк.

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Он добавил, что будет согласовывать эту позицию с Корниловим.

По словам защитника, его подзащитного приговорили к максимальному сроку заключения, и во время учета срока заключения будет учитываться тот факт, что он находился под стражей с 21 июля 2017 года.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 декабря 2013 года несколько мужчин на Бориспольской трассе неподалеку от Киева жестоко избили активистку и журналистку, а ныне нардепа Татьяну Черновол, которая ехала на своем автомобиле.

Тогда милиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство», позже была добавлена еще одна статья - о нанесении тяжких телесных повреждений, которая предусматривает более суровое наказание.

Также сообщалось, что в рамках расследования были задержаны пять подозреваемых.

В июне 2017 года стало известно, что в СИЗО повесили организатора избиения Черновол.