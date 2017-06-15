Прокуратура не нашла признаков насильственной смерти на теле организатора нападения на Чорновол

В столичной прокуратуре подтвердили факт смерти в киевском изоляторе временного содержания Олега Нетребко, который является ключевым свидетелем по делу о нападении в 2013 году на активистку, а ныне народного депутата Украины Татьяну Чорновол, и заявили, что эксперты не выявили на его теле признаков насильственной смерти.

Читайте такжеВ полиции не могут назвать фамилию лица, совершившего убийство ШереметаКак сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, по факту смерти заключенного 47-летнего мужчины, который находился под арестом в изоляторе временного содержания ГУНП в Киеве, назначена служебная проверка, а также Шевченковским управлением полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

По данным ведомства, тело заключенного без признаков жизни было обнаружено сегодня около 04.00 сотрудниками спецучреждения.

"По предварительной информации, смерть наступила от механической асфиксии путем повешения на простыне. Первоочередными следственными действиями, проведенными с привлечением судебно-медицинского эксперта телесных повреждений на теле умершего, а также других явных признаков насильственной смерти не обнаружено. Кроме того, проведенным анализом видеозаписи с камеры наблюдения исключена причастность к указанному происшествию посторонних лиц ", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в уголовном производстве назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить окончательную причину смерти заключенного.

«В то же время сообщаем, что с целью полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств данного происшествия, прокуратурой Киева внесены в ЕРДР сведения по ст. 367 (служебная халатность) УК. Кроме того, прокуратурой Киева инициировано проведение служебной проверки по поводу соблюдения требований закона Украины "О предварительном заключении работниками ИВС», - добавили в прокуратуре.

Отмечается, что ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры Киева.

Как сообщал УНИАН, информированный источник заявил агентству, что Нетребко этапировали из Львова в Киев для проведения следственных действий по уголовным делам, находящимся в производстве Генеральной прокуратуры.

Журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря 2013 года на Бориспольской трассе под Киевом. Она ехала в своем автомобиле, когда ее "подрезал" неизвестный автомобиль. Из машины вышли несколько мужчин, вытащили Черновол из салона, избили, а затем бросили в кювет.