Из-за обстрелов боевиков приостановили пропуск через контрольный пункт под Мариуполем

Пропуск лиц и транспорта через пункт контроля «Гнутово» вблизи Мариуполя приостановлен вследствие обстрелов боевиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационного центра АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Из-за обстрелов террористов был временно прекращен пропуск людей и транспорта через пункт контроля «Гнутово», - отметил он.

«Напомним, что эти меры направлены исключительно на защиту местных жителей», - прибавил Лысенко.