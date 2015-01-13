Из-за обстрелов боевиков приостановили пропуск через контрольный пункт под Мариуполем
13:33, 13 января 2015Общество
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Из-за обстрелов временно закрыт пункт контроля «Гнутово».
REUTERS
Пропуск лиц и транспорта через пункт контроля «Гнутово» вблизи Мариуполя приостановлен вследствие обстрелов боевиков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационного центра АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«Из-за обстрелов террористов был временно прекращен пропуск людей и транспорта через пункт контроля «Гнутово», - отметил он.
«Напомним, что эти меры направлены исключительно на защиту местных жителей», - прибавил Лысенко.
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