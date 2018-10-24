Подозреваемый в государственной измене блогер Муравицкий использовал псевдоним для конспирации - прокурор

Блогера Василия Муравицкого подозревают в том, что по указанию российских кураторов он готовил и распространял антиукраинские материалы.

Подозреваемый в государственной измене блогер Василий Муравицкий использовал псевдоним для конспирации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на очередном заседании Королевского райсуда по делу блогера сообщил прокурор Вадим Левченко.

По его словам, “при написании публикаций Муравицкий использовал псевдоним, причем делал это явно для конспирации”. В суде прокурор привел доказательства виновности Муравицкого, однако адвокаты блогера и он сам все отрицали. Сегодняшнее заседание проходило в обычном режиме, без конфликтов, в зале присутствовали несколько общественных активистов и журналисты. Суд рассматривал письменные и аудио доказательства вины блогера.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября суд продлил Муравицькому на два месяца меру пресечения в виде домашнего ареста.до 26 ноября включительно.

Прокуратура настаивала на том, чтобы блогеру изменили меру пресечения на содержание под стражей без права внесения залога, однако суд отклонил это ходатайство. 28 сентября в Королевском райсуде Житомира во время перерыва в судебном заседании над подозреваемым в госизмене блогером произошла драка с участием сторонников Муравицкого и членов организации «С14». Двух пострадавших участников драки забрала «скорая помощь». Полиция по данному факту проводила проверку.

Справка УНИАН. Блогера Василия Муравицкого подозревают в том, что по указанию российских кураторов он готовил и распространял антиукраинские материалы. По данным правоохранителей, в своих материалах блогер обосновывал законность изменения границ территории и государственной границы Украины, «справедливость» аннексии Россией Крыма, создание террористических псевдогосударственных образований на востоке Украины, аргументировал необходимость незаконного присоединении отдельных регионов Украины к другим государствам, распространял информацию относительно сбора средств и материального обеспечения террористов «ЛНР» и «ДНР».

Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан вне зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

2 августа 2017 года, суд арестовал блогера без права внесения залога.

В октябре того же года Королевский райсуд Житомира начал рассмотрение дела против Муравицкого.

27 июня 2018 года суд отпустил блогера под домашний арест.