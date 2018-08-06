В Житомире суд оставил под домашним арестом подозреваемого в госизмене блогера Муравицкого

После судебного заседания активисты, собравшиеся под Домом правосудия, облили блогера зеленкой.

В Житомире суд оставил под домашним арестом подозреваемого в государственной измене блогера Василия Муравицкого.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Королевского районного суда, сегодня подозреваемому продлена мера пресечения.

Муравицкий на два месяца оставлен под домашним арестом с ношением электронного браслета. После судебного заседания активисты, собравшиеся под Домом правосудия, облили блогера зеленкой.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Житомире из-за отсутствия двух из трех адвокатов подсудимого перенесли суд по делу подозреваемого в госизмене блогера Муравицкого.

27 июня суд отпустил Муравицкого под домашний арест, а перед этим его более 10 месяцев держали под стражей.

Блогера судят в Житомире с октября 2017 года. Его подозревают в том, что по указанию российских кураторов он готовил и распространял антиукраинские материалы. Муравицкому инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("государственная измена"), ч. 2 ст. 110 ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), ч. 2 ст. 161 ("нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии") и ч. 1 ст. 258-3 ("создание террористической группы или террористической организации") Уголовного кодекса.