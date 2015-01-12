Биометрические паспорта сегодня получили Порошенко, известные майдановцы и режиссер "Племя" (фото, видео)

Со второй попытки в Украине начали принимать документы на биометрические паспорта. Их главное отличие от обычных - электронный чип с личными данными владельца, оцифрованным фото, подписью и отпечатком пальцев, говорится в сюжете ТСН.ua.

Украинский президент Петр Порошенко рассказал, что в марте планируется выдача около 30 тысяч таких паспортов, а в апреле - более 200 тысяч.

Первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе отметила, что со временем процедура выдачи документов будет упрощаться и увеличиваться количество пунктов, где их можно будет получить.

Вместе с президентом биометрические паспорта сегодня получили граждане, которые внесли вклад в развитие и укрепление государства.

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Глава государства подчеркнул, что первыми документы нового образца получила "команда, которая имеет право представлять Украину".

Президент: Биометрические паспорта - ключевой шаг на пути к безвизовому режиму с ЕС http://t.co/iBKg6GbXnipic.twitter.com/wusWr9hd0Q - APU (@APUkraine) January 12, 2015

В частности, паспорта получили активисты Майдана - волонтер-медик Олеся Жуковская, раненая снайпером, а также Василий Михалко, который получил снайперскую пулю 20 февраля, когда помогал раненому собрату выходить из-под обстрела, легендарный "голос Майдана", бывший министр культуры Евгений Нищук. Новый паспорт получил организатор мобильного госпиталя им. Пирогова Геннадий Друзенко и сотниця "Женской сотни" Анна Коваленко.

Получила биометрический паспорт и переселенка из Крыма Кристина Михайличенко - лауреат международных конкурсов, которая на прошлой неделе победила на международном конкурсе пианистов в Голландии, а также ее мама Наталья Михайличенко.

Обладателями новых биометрических паспортов теперь также является всемирно известный писатель Андрей Курков, кинорежиссер, режиссер фильма "Племя" Мирослав Слабошпицкий, вокалист киевской группы Brunettes Shoot Blondes, клип которой стал мировой сенсацией социальных сетей и получил более 6 млн просмотров на YouTube, Андрей Ковалев.

Среди тех, кто одними из первых в стране получили биометрические паспорта, - журналисты Андрей Цаплиенко и Александр Аргат.

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Сотниця "Женской сотни" Анна Коваленко назвала начало выдачи биометрических паспортов знаковым событием.

"Уверена, что это один из шагов к нашим мечтам", - сказала она.

Журналист Андрей Цаплиенко выразил убеждение, что документы нового образца должны стать сигналом для тех граждан, которые проживают на Донбассе.

"Думаю, что это определенный сигнал для тех граждан на Востоке, с Украиной двери в мир открываются, а с врагом, наоборот, закрываются", - резюмировал он.

Напомним, что ранее в Украине стартовал прием заявок на оформление биометрических паспортов.

Фотогалерея "Украинцы подают документы на получение биометрических паспортов"