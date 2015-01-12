Сегодня более 1,6 тысяч украинцев подали документы на получение биометрических паспортов

Больше всего граждан обратилось для оформления паспортов с электронным чипом в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной миграционной службы.

Бланк паспорта гражданина Украины для выезда за границу (нового образца) изготавливается в форме книжечки и состоит из 32 бумажных страниц с дополнительными степенями защиты, в обложку нового загранпаспорта вмонтирован электронный чип, на который вносится информация в электронном виде о владельце документа и биометрические данные оцифрованные подпись и фото, а также отпечатки пальцев рук (два равноценных пальцы рук). Документ, как и ранее, выдается на 10 лет.

По действующему законодательству, граждане Украины могут отказаться от биометрического паспорта и получить паспорт нового образца, но без биометрического чипа. Кроме того, будет возможность отказаться и от сканирования отпечатков пальцев при оформлении биометрического паспорта.

Для оформления заграничного паспорта, как с чипом, так и без, необходимо обратиться в подразделение миграционной службы. С собой нужно взять только паспорт гражданина Украины и в случае, если паспорт для выезда за границу ранее не оформлялся, справку о присвоении кода налогоплательщика.

Общая сумма оплат при оформлении паспорта нового образца в течение 20 рабочих дней составит 518 грн 15 коп. за паспорт с электронным чипом (из них 257 грн 15 коп. - обязательные платежи в государственный бюджет, 261 грн. - стоимость бланка с учетом персонализации). Паспорт без электронного чипа обойдется дешевле - 461 грн 15 коп. (из них 257 грн 15 коп. - обязательные платежи в государственный бюджет, 204 грн - стоимость бланка с учетом персонализации).

Кроме того, остается возможность ускоренного оформления документа в течение 7 рабочих дней при условии оплаты двойного размера госпошлины и стоимости административной услуги, паспорт с электронным чипом в таком случае обойдется в 775 грн 30 коп., без чипа - 718 грн 30 коп.

Дети с рождения имеют возможность оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу, однако детям в возрасте до 16 лет паспорт выдается сроком на 4 года. Сканирование отпечатков пальцев будет осуществляться с 12-летнего возраста и исключительно по согласию родителей (законных представителей).

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Вместе с этим, до 1 апреля 2015 года Государственная миграционная служба Украины будет продолжать оформление проездных документов ребенка, однако следует помнить, что этот документ не признается в отдельных странах, в частности в Чехии, Португалии, Испании.

Документы, выданные до 1 января 2015 года, будут действительными до окончания срока действия, указанного в документе. Загранпаспорта, выданные ранее, и в дальнейшем могут использоваться для путешествий по любым странам мира.

Введение в Украине биометрических паспортов для выезда за границу является одним из ключевых условий либерализации визового режима ЕС для Украины, однако путешествия в европейские страны без виз будут возможными только после принятия решения о безвизовом режиме с Европейским Союзом.

С 12 января заявления на оформление биометрических документов принимают 30 подразделений миграционной службы (25 во всех областях и 5 в Киеве). В ноябре 2014 года миграционной службе было выделено 150 млн грн на оборудование, благодаря чему уже в феврале 2015 года биометрический паспорт можно будет оформить в более 200 подразделениях, где будет установлено более 600 рабочих мест.

С учетом увеличения количества рабочих мест более чем в полтора раза миграционная служба сможет удовлетворить повышенный спрос граждан на паспорта для выезда за границу, заверили в ведомстве.