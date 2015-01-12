Сегодня более 1,6 тысяч украинцев подали документы на получение биометрических паспортов
Сегодня подразделения миграционной службы начали прием заявлений на оформление биометрических паспортов. На всей территории Украины принято около 1,6 тыс. заявлений.
Больше всего граждан обратилось для оформления паспортов с электронным чипом в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной миграционной службы.
Бланк паспорта гражданина Украины для выезда за границу (нового образца) изготавливается в форме книжечки и состоит из 32 бумажных страниц с дополнительными степенями защиты, в обложку нового загранпаспорта вмонтирован электронный чип, на который вносится информация в электронном виде о владельце документа и биометрические данные оцифрованные подпись и фото, а также отпечатки пальцев рук (два равноценных пальцы рук). Документ, как и ранее, выдается на 10 лет.
По действующему законодательству, граждане Украины могут отказаться от биометрического паспорта и получить паспорт нового образца, но без биометрического чипа. Кроме того, будет возможность отказаться и от сканирования отпечатков пальцев при оформлении биометрического паспорта.
Для оформления заграничного паспорта, как с чипом, так и без, необходимо обратиться в подразделение миграционной службы. С собой нужно взять только паспорт гражданина Украины и в случае, если паспорт для выезда за границу ранее не оформлялся, справку о присвоении кода налогоплательщика.
Общая сумма оплат при оформлении паспорта нового образца в течение 20 рабочих дней составит 518 грн 15 коп. за паспорт с электронным чипом (из них 257 грн 15 коп. - обязательные платежи в государственный бюджет, 261 грн. - стоимость бланка с учетом персонализации). Паспорт без электронного чипа обойдется дешевле - 461 грн 15 коп. (из них 257 грн 15 коп. - обязательные платежи в государственный бюджет, 204 грн - стоимость бланка с учетом персонализации).
Кроме того, остается возможность ускоренного оформления документа в течение 7 рабочих дней при условии оплаты двойного размера госпошлины и стоимости административной услуги, паспорт с электронным чипом в таком случае обойдется в 775 грн 30 коп., без чипа - 718 грн 30 коп.
Дети с рождения имеют возможность оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу, однако детям в возрасте до 16 лет паспорт выдается сроком на 4 года. Сканирование отпечатков пальцев будет осуществляться с 12-летнего возраста и исключительно по согласию родителей (законных представителей).
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Вместе с этим, до 1 апреля 2015 года Государственная миграционная служба Украины будет продолжать оформление проездных документов ребенка, однако следует помнить, что этот документ не признается в отдельных странах, в частности в Чехии, Португалии, Испании.
Документы, выданные до 1 января 2015 года, будут действительными до окончания срока действия, указанного в документе. Загранпаспорта, выданные ранее, и в дальнейшем могут использоваться для путешествий по любым странам мира.
Введение в Украине биометрических паспортов для выезда за границу является одним из ключевых условий либерализации визового режима ЕС для Украины, однако путешествия в европейские страны без виз будут возможными только после принятия решения о безвизовом режиме с Европейским Союзом.
С 12 января заявления на оформление биометрических документов принимают 30 подразделений миграционной службы (25 во всех областях и 5 в Киеве). В ноябре 2014 года миграционной службе было выделено 150 млн грн на оборудование, благодаря чему уже в феврале 2015 года биометрический паспорт можно будет оформить в более 200 подразделениях, где будет установлено более 600 рабочих мест.
С учетом увеличения количества рабочих мест более чем в полтора раза миграционная служба сможет удовлетворить повышенный спрос граждан на паспорта для выезда за границу, заверили в ведомстве.