Адвокат рассказал, что грозит водителю автобуса за смертельное ДТП с "Дизель Шоу"

По мнению юриста, умысла причинить вред у водителя не было.

Добровольное признание водителя Михаила Манюка, который перевозил актеров "Дизель Шоу", может стать основанием для смягчения приговора.

Об этом рассказал адвокат Егор Штокалов, передает «Обозреватель». Однако, уточнил он, до тех пор, пока дело не перейдет в стадию рассмотрения по сути, заявление Манюка ни на что не повлияет.

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"Его признание может быть основанием для смягчения наказания при рассмотрении дела по существу. То есть, когда уже будет собрана вся доказательная база, ему будут предъявлены эти обвинения. Потому что сейчас он в статусе подозреваемого", - пояснил адвокат.

"Если водитель скажет: да, я виноват, я отвлекся от дороги и сделал это не специально, то это повлияет на судью. Но я более чем уверен, что это событие произошло по неосторожности. То есть, действительно умысла причинить вред у водителя не было", - резюмировал Штокалов.

Как сообщал УНИАН, утром 20 октября на Житомирской трассе под Киевом автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фурой. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы участники проекта Яна Глущенко и Егор Крутоголов.