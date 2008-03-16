УПЦ Московского патриархата проводит крестный ход по всем храмам Чернигова

В Чернигове проходит многотысячный крестный ход, посвященный дню Торжества православия.

Как передает корреспондент УНИАН, его возглавляет епископ Черниговский и Нежинский АМВРОСИЙ.

Крестный ход начался в 9 часов утра от Спасо-Преображенского собора Чернигова. В нем на то время приняли участие около тысячи прихожан.

Верующие на протяжении дня обходят все 16 храмов города, которые подчинены Украинской православной церкви Московского патриархата. У каждого храма к крестному шествию присоединяются новые участники.

Как утверждают организаторы крестного хода, число его участников растет до 10 тысяч человек. Примечательно, по их словам, что в этом году в акции принимает участие много молодежи.

Крестный ход сопровождают милиция и патрульные машины. Движение транспорта не останавливается.

Завершится крестный ход в Троицком соборе, служащим кафедральным храмом Черниговщины. Там расположена епархия УПЦ Московского патриархата.

Справка УНИАН. Праздник Торжество православия традиционно отмечается УПЦ Московского патриархата в первое воскресенье Великого поста.

В этот день в церквях молятся за тех, кто пострадал за утверждение православной веры.

Для православных христиан праздник Торжество православия означает укрепление своей веры и ощущения единства православного мира, - отмечают священнослужители.