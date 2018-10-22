Потеряли население областного центра: Ukrainianpeopleleaks подсчитал, сколько украинцев покинуло страну с марта

Потеря трудовой силы приводит к заострению дефицита кадров на украинском рынке труда.

С 20 марта 2018-го из Украины выехало более 619 тыс. человек. Большая часть из них - трудовые мигранты. Каждую минуту это число увеличивается на 2 человека.

Об этом говорится на сайте ukrainianpeopleleaks.com, который в режиме онлайн отслеживает количество мигрантов.

HR-эксперт Александр Белоус поясняет: такое количество мигрантов соизмеримо с населением областного центра. Потеря трудовой силы приводит к заострению дефицита кадров на украинском рынке труда.

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"Уже сейчас мы знаем, что есть целые заводы, которые открываются, предлагают достаточно высокие заработные платы, но не могут найти работников. Вообще для инвесторов образованная, относительно дешевая рабочая сила в Украине всегда была преимуществом. Сейчас мы теряем свой главный ресурс – рабочие кадры. Такими темпами просто не будет кому развивать страну", - считает Белоус.

Отметим, по мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, вернуться в Украину трудовых мигрантов подтолкнет зарплата в 10 тыс. грн.

"Считаю, что средняя заработная плата в стране должна равняться не менее 10 тыс. грн. Я думаю, что в этом году мы сможем достичь таких показателей. Тогда люди будут возвращаться (из-за рубежа)", - сказал Гройсман несколько месяцев назад.