Отец керченского убийцы на допросе: сын мечтал стать моряком, но не набрал проходной балл
15:33, 19 октября 2018Общество
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Отец Рослякова, как и мать, тоже глубоко погружен в религию.
Влад Росляков во время массового убийства в керченском колледже фото Mash
Влад Росляков, устроивший бойню в Керчи, мечтал стать моряком, но не набрал проходной балл.
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Об этом со ссылкой на допрос отца убийцы сообщает Telegram-канал Mash.
Отец рассказал, что в детстве парень хотел ходить в рейсы - как дед. Но ему не хватило удачи и пришлось поступать в Политех.
Отмечается, что отец Рослякова, как и мать, тоже глубоко погружен в религию. “Дома у меня хранятся христианские религиозные книги, которые я написал собственноручно”, – рассказал Росляков-старший.
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