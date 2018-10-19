Отец керченского убийцы на допросе: сын мечтал стать моряком, но не набрал проходной балл

Отец Рослякова, как и мать, тоже глубоко погружен в религию.

Влад Росляков, устроивший бойню в Керчи, мечтал стать моряком, но не набрал проходной балл.

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Об этом со ссылкой на допрос отца убийцы сообщает Telegram-канал Mash.

Отец рассказал, что в детстве парень хотел ходить в рейсы - как дед. Но ему не хватило удачи и пришлось поступать в Политех.

Отмечается, что отец Рослякова, как и мать, тоже глубоко погружен в религию. “Дома у меня хранятся христианские религиозные книги, которые я написал собственноручно”, – рассказал Росляков-старший.