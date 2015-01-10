В необходимости воевать за Донбасс уверен каждый второй украинец - соцопрос

62,8% украинцев уверены, что воевать за Донбасс есть смысл.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу ZN.UA.

В том числе так считают 57,5% на Востоке и 36,1% (суммарно) в Донецкой и Луганской областях.

Согласно данным опроса, 47,5% респондентов считают, что сражаться за Донбасс стоит потому, что "это - территория Украины, на которой живут украинские граждане".

Наиболее популярна эта точка зрения не в Галичине, а на Днепропетровщине - 67,1%, а менее всего в Донецкой области - 20,7%.

При этом, согласно данным исследования, только 10% опрошенных считают, что "воевать за Донбасс не имеет смысла, так как большинство проживающих там людей хотят отделиться от Украины, и наши солдаты не должны бессмысленно гибнуть".

Читайте такжеСитуация в зоне АТО усложняется, боевики усилили обстрелыКроме того, как свидетельствуют данные опроса, сторонников необходимости сражаться, в первую очередь, за украинских граждан и украинские территории более чем в 4 раза больше, чем тех, кто уверен, что "если сдать Донбасс, то Россия на нем не остановится и пойдет дальше" (за эту версию отдали свои голоса 11,2% опрошенных).

При этом, согласно данным исследования, готовых воевать за украинский Донбасс в 12 раз больше, чем тех, кто оправдывает необходимость дальнейшей войны потребностью в ресурсах региона (4,1%).