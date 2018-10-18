Как после армагеддона: опубликовано фото из колледжа в Керчи, где произошло массовое убийство

Внутри колледжа в Керчи, где произошла бойня, - полная разруха.

В сети появилось свежее фото, сделанное внутри колледжа в Керчи, где 17 октября произошло массовое убийство.

Кадр в своем Телеграмм-канале опубликовал Mash. "Так выглядит керченский политех сейчас. В понедельник там уже начнется учеба, но в других корпусах", - говорится в подписи к фотографии.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Ранее в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором Росляков рассчитывается за боеприпасы в оружейном магазине. Кроме того, в распоряжение СМИ поступило фото журнала из оружейного магазина, где 18-летний студент колледжа приобрел 150 патронов. На снимке видно, что он купил картечь 13 октября.