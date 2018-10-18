Будапешт выделил почти 5 миллионов долларов на образование Закарпатья

Соответствующий указ, по сообщению местных СМИ, опубликован в выпуске венгерского Правительственного бюллетеня.

Венгерское правительство решило поддержать работников образования Закарпатья, в частности – венгерских преподавателей.

Как сообщает Mukachevo.net соответствующий указ опубликован в выпуске Правительственного венгерского бюллетеня (Magyar Kozlony) в четверг, 18 октября.

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В частности говорится о том, что правительство Венгрии решило дополнительно поддержать работников образования, которые работают в государственных учебных заведениях Закарпатья, а также тех, кто помогает осуществлять учебный процесс на венгерском языке.

Согласно указу "Об обеспечении источников ресурсов на поддержку здравоохранения, культурных и социальных программ на Закарпатье" для этой цели предусмотрена единовременная государственная помощь в размере 1,4 млрд форинтов в 2019 году (около 5 млн долларов).

Отмечается, что в прошлом году Венгрия увеличила единовременные выплаты венгерским учителям Закарпатье на 80% – до 270 тыс. форинтов.

Напомним, в августе МИД Украины выразило решительный протест Венгрии в связи с недружественными шагами Будапешта относительно Украины - правительство Венгрии решило создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна.

15 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об окончательной договоренности с Венгрией относительно изменения названия "уполномоченного по Закарпатью".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что Венгрия изменит название должности "уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна", но не его функциональные обязанности.