Много свечей, игрушек и слез: жители Керчи несут цветы к месту трагедии в политехническом колледже (фоторепортаж)

В Керчи несут цветы на территорию колледжа. Люди оставляют их примерно в 200 метрах от здания.

Жители Керчи, где в среду произошел взрыв и массовый расстрел в политехническом колледже, начали нести цветы к месту трагедии.

В Керчи несут цветы на территорию колледжа. Люди оставляют их примерно в 200 метрах от здания.

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Как сообщалось, в среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибли, включая устроившего стрельбу и взрыв, 20 человек.

Порядка 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство".

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