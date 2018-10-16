Одна из стран впервые отказалась участвовать в Евровидении: появились подробности (видео)

Евровидение-2019 состоится в мае в израильском Тель-Авиве.

Болгария отказалась участвовать в "Евровидении-2019". Страна впервые заявила, что песенный конкурс ей не по карману.

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Решение приняло правление национальной телекомпании Болгарии - страны, участвующей в конкурсе с 2005-го года, говорится в сюжете ТСН.

По их словам, расходы на приготовления к конкурсу превышают разумные объемы. Это касается создания песни и производства видеоклипа.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Кристиан Костов, который выступал за Болгарию, занял на конкурсе второе место. Страна принимала участие в "Евровидении" ежегодно с 2005 года.