Украина отметила 80-летие Васыля Симоненко маркой, спектаклем, радиоэфирами и годом поэта

В Украине к юбилея поэта состоится несколько мероприятий.

С 5 по 10 января 2015 года в эфире радиостанции "Эра ФМ" и "Рось ФМ" будут звучать стихи поэта в авторском исполнении.

Голос Симоненко будет звучать из аудиодиска «Лебеди материнства. Живой голос Васыля Симоненко», в который вошли 17 уникальных записей авторского исполнения поэтом своих произведений, а также лучшие фонограммы стихов Васыля Симоненко и музыкальные произведения на его стихи из фондов Украинского радио, сообщает ”Рідна країна”.

В Черкасской области, где он жил и работал вплоть до смерти, 2015 год объявлен годом Василия Симоненко.

В день его юбилея в Черкассах состоятся официальные мероприятия по чествованию памяти поэта, вручение ежегодной премии его имени, а также литературно-художественный вечер. В его рамках в Черкасском театре состоится премьера документальной истории о поэте «Среди грома и тишины» от режиссера Сергея Проскурни, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеСегодня исполняется 200 лет со дня рождения ШевченкоТакже 8 января 2015 года вводится в обращение и считается действительной для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи почтовая марка № 1421 «Васыль Симоненко. 1935-1963. 80 лет со дня рождения» номиналом 2 гривни.

Об этом сообщается на официальном сайте Укрпочты

Справка. Васыль Андреевич Симоненко родился 8 января 1935 года в селе Бийивка Лубенского района на Полтавщине. Воспитывала его мать и дедушка - отец, оставив жену с маленьким сыном, ушел из семьи. В 1952 году он, окончив с золотой медалью среднюю школу в селе Тарандинцях, поступил на факультет журналистики Киевского университета имени Тараса Шевченко.

Здесь вместе учились будущие поэты Борис Олийнык, Тамара Коломиец, Николай Сом, прозаики Виталий Близнец, Борис Рогоза, юмористы Юрий Ячейкин, Иван Дубенко, переводчик Анатоль Перепадя, писатель и ученый Анатолий Москаленко.

После окончания университета молодой журналист по распределению поехал работать в областную партийную газету «Черкасская правда». Затем возглавил отдел пропаганды в газете «Молодь Черкащини». А в начале 1963 года был зачислен собственным корреспондентом в штат общеукраинской «Рабочей газеты». На то время поэт успел издать свой первый и единственный при жизни сборник стихов «Тишина и гром».

Умер поэт 13 декабря 1963 года после тяжелой болезни почек, которая, по некоторым версиям, была вызвана жестоким избиением Симоненко сотрудниками милиции в Смиле.

Второй его сборник стихов «Земное притяжение» вышел после смерти, в 1964 году, сборник новелл «Вино из роз» - в 1965 году, в следующем году книга «Поэзии», а затем - молчание 15 лет. Именно в те времена коллегам-журналистам Симоненко «посоветовали» не посещать могилу поэта. Издание сборника «Лебеди материнства» планировалось на 1971 год, но вышел он только в 1981 году.

Справка по материалам Телекритика.