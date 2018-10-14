В Киеве прозвучал колокол памяти, который будет вспоминать каждого погибшего военного на Донбассе (фото, видео)
На территории Министерства обороны Украины 14 октября впервые "заговорил" Колокол памяти, установленный для того, чтобы вспоминать каждого из погибших на Донбассе военных.
Во время открытия и первого удара колокола присутствовал президент Украины Петр Порошенко, сообщается на его странице в Facebook.
Он отметил, что в День защитника Украины звон одним ударом вспомнил погибшего украинского воина Михаила Рыбака и каждый раз будет вспоминать каждого, кто погиб за Украину.
"Отныне и навсегда каждое утро этот памятный колокол будет напоминать нам о доблестных и отважных героях. Вечная им память и слава", - сказал президент.
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По словам помощника министра обороны Юрия Бирюкова, колокол памяти в 9 утра ударом чествует каждого из павших воинов в войне на Донбассе.
"Это будет каждый день. И в будни, и в выходные. И в обычные дни, и в самые новогодние. Ежедневно колокол будет вспоминать погибших военных за все годы. 14 октября – один, 15 октября – пять, 16 октября – семь, 17 октября – пять...”, - пояснил Бирюков.
В течение года сейчас есть всего 32 дня, когда колокол будет молчать.
Напомним, что Колокол памяти - это часть мемориальной Залы памяти погибших военных, строительство которой завершается во дворе Министерства обороны. Создать эту Залу предложил министр обороны Степан Полторак, ее он "подсмотрел" во время визита в Канаду в апреле 2017 года.