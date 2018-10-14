В Киеве прозвучал колокол памяти, который будет вспоминать каждого погибшего военного на Донбассе (фото, видео)

Он будет звонить в те дни, когда Украина потеряет воинов в войне на Донбассе.

На территории Министерства обороны Украины 14 октября впервые "заговорил" Колокол памяти, установленный для того, чтобы вспоминать каждого из погибших на Донбассе военных.

Во время открытия и первого удара колокола присутствовал президент Украины Петр Порошенко, сообщается на его странице в Facebook.

Он отметил, что в День защитника Украины звон одним ударом вспомнил погибшего украинского воина Михаила Рыбака и каждый раз будет вспоминать каждого, кто погиб за Украину.

"Отныне и навсегда каждое утро этот памятный колокол будет напоминать нам о доблестных и отважных героях. Вечная им память и слава", - сказал президент.

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По словам помощника министра обороны Юрия Бирюкова, колокол памяти в 9 утра ударом чествует каждого из павших воинов в войне на Донбассе.

"Это будет каждый день. И в будни, и в выходные. И в обычные дни, и в самые новогодние. Ежедневно колокол будет вспоминать погибших военных за все годы. 14 октября – один, 15 октября – пять, 16 октября – семь, 17 октября – пять...”, - пояснил Бирюков.

В течение года сейчас есть всего 32 дня, когда колокол будет молчать.

Напомним, что Колокол памяти - это часть мемориальной Залы памяти погибших военных, строительство которой завершается во дворе Министерства обороны. Создать эту Залу предложил министр обороны Степан Полторак, ее он "подсмотрел" во время визита в Канаду в апреле 2017 года.