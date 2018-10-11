Черные сутки на Донбассе: украинские военные понесли значительные потери, названы имена погибших (фото)

Украинские военные понесли значительные потери на Донбассе в течение 10 октября.

10 октября на Донбассе в зоне проведения ООС погибли четверо украинских военных.

Имена двух из них назвали волонтеры фонда "Вернись живым". Роману Мегасу было 27 лет. Он служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Военный родом из Стрыйского района на Львовщине, у него остались жена и двое детей.

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"Вместе с ним погиб Сергей Дронов. Воин не дожил несколько дней до своего 21-летия... Он родом из Чигирина Черкасской области", - рассказали волонтеры.

Бойцы получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве на Приморском направлении.

Еще двое украинских военнослужащих погибли во время боя, а трое получили ранения.

Как сообщал пресс-центр ООС, двое военнослужащих получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.