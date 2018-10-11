цей матеріал доступний українською

Черные сутки на Донбассе: украинские военные понесли значительные потери, названы имена погибших (фото)

12:34, 11 октября 2018
Война
7048 0
Роман Мегас погиб на Донбассе / фото facebook.com/backandalive

Имена двух из них назвали волонтеры фонда "Вернись живым". Роману Мегасу было 27 лет. Он служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Военный родом из Стрыйского района на Львовщине, у него остались жена и двое детей.

Читайте такжеБоевики обстреляли патруль ОБСЕ возле Донецкой фильтровальной станции

"Вместе с ним погиб Сергей Дронов. Воин не дожил несколько дней до своего 21-летия... Он родом из Чигирина Черкасской области", - рассказали волонтеры.

Бойцы получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве на Приморском направлении.

Еще двое украинских военнослужащих погибли во время боя, а трое получили ранения.

Сергею Дронову было 20 лет / фото facebook.com/backandalive

Как сообщал пресс-центр ООС, двое военнослужащих получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #военные#Донбасс#ВСУ#потери