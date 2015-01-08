МВД отвергает обвинения в завышении цены на биометрический загранпаспорт

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства. «Руководством МВД отрабатывается комплекс мероприятий по прозрачности системы производства и выдачи гражданам Украины биометрических паспортов», - говорится в сообщении.

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«Эта тема сегодня является «разменной монетой» для желающих отстаивать и защищать коррупционные схемы, которые применялись в рамках деятельности концерна ЕДАПС», - уверяют в МВД.

Пресс-служба отмечает, что «до июля 2013 года (когда производителем бланков паспортов был концерн ЕДАПС) при оформлении паспорта для выезда за границу в течение 10 дней платежи составляли: госпошлина - 340 грн; стоимость административной услуги - 174 грн 15 коп.; стоимость бланка - 270 грн; в целом - 784 грн 30 коп., или около 800 грн».

«После того, как производителем бланков стал Полиграфкомбинат «Украина», с июля 2013 года, платежи составляли (за оформление паспорта в течение 10 рабочих дней): госпошлина - 340 грн; стоимость административной услуги - 174 грн 15 коп.; стоимость бланка - 120 грн. Очевидно, что сумма уменьшилась», - сообщают в МВД.

Кроме того, в сообщении пресс-службы МВД отмечается, что «обязательными платежами при оформлении паспорта для выезда за границу являются: госпошлина - 170 грн (Декрет Кабинета Министров Украины от 21.01.1993 № 7-93 «О государственной пошлине»); стоимость услуг - 87,15 грн. (Постановление КМУ от 4 июня 2007 № 795 "Об утверждении перечня платных услуг, которые предоставляются подразделениями Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы, и размера платы за их предоставление"); стоимость бланка (п. 4 Порядка предоставления подразделениями Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы платных услуг, утвержденного постановлением Кабинета министров от 26 октября 2011 года № 1098 «Некоторые вопросы предоставления подразделениями МВД и ГМС платных услуг»)», - информирует пресс-служба.

Также отмечается, что в соответствии с соглашением между ГМС Украины и ГП «Полиграфкомбинат «Украина», стоимость бланка с учетом персонализации составляет: с электронным чипом (биометрический паспорт) - 261 грн; без электронного чипа - 204 грн.