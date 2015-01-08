В Луганской области вооруженные лица захватили центр занятости

Как сообщила на своей странице в соцсети начальник пресс-службы Главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай, в Попаснянский районный отдел милиции от руководства Первомайского городского центра занятости по почте поступило заявление о том, что неизвестные вооруженные лица в камуфлированной одежде захватили помещения Первомайского городского центра занятости по ул. Куйбышева. Данный факт зарегистрирован.