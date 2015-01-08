В Луганской области вооруженные лица захватили центр занятости
12:10, 08 января 2015Общество
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В Первомайске Луганской области вооруженные лица в камуфляжной форме захватили здание городского центра занятости.
В Луганской области вооруженные лица захватили центр занятости / Фото УНИАН
Как сообщила на своей странице в соцсети начальник пресс-службы Главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай, в Попаснянский районный отдел милиции от руководства Первомайского городского центра занятости по почте поступило заявление о том, что неизвестные вооруженные лица в камуфлированной одежде захватили помещения Первомайского городского центра занятости по ул. Куйбышева. Данный факт зарегистрирован.
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