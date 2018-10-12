Взрывы возле Ични: спасатели не рекомендуют жителям пострадавших населенных пунктов возвращаться домой (видео)

Власть призывает людей дождаться окончания работы саперов, но местные жители спешат восстанавливать свои жилища.

На Черниговщине спасатели пока не рекомендуют возвращаться домой жителям близких к военному арсеналу населенных пунктов - села Августовка и поселок Дружба.

Об этом УНИАН сообщили в Черниговской облгосадминистрации.

По словам заместителя председателя Черниговской ОГА, руководителя оперативного штаба в Парафиевке Сергея Сергиенко, власть и спасатели проводят разъяснительную работу, что опасность еще не миновала, но местные жители спешат восстанавливать свои жилища.

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«Пока не пройдут работы с саперами, я прошу людей не возвращаться, потому что это подвергает их опасности», - призвал он.

В свою очередь и. о. председателя Черниговской ОГА Юлия Свириденко среди главных задач назвала восстановления газо - и электроснабжения, а также своевременное обеспечение стройматериалами пострадавших домохозяйств. «Люди уже возвращаются в дома, так что должны сработать оперативно. Особое внимание — Августовке и Дружбе», - подчеркнула она.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель аппарата Ичнянской райгосадминистрации Марина Свинар, в пострадавших селах сейчас проходят обследования, составляются акты о нанесенном ущербе. Также она отметила, что 45 жителей с. Августовка, в том числе семьи с детьми, пока разместили в Ичнянской центральной районной больнице. «Холодно, поэтому люди побудут в больнице, пока не восстановят их жилье», - сказала Свинар.

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Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар.

С прилегающих территорий эвакуировано свыше 12,5 тысяч человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключен г. Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале. В Ичне и ближайших населенных пунктах началась операция по разминированию территории в радиусе 16 км от военного арсенала.

Правительство для преодоления последствий взрывов на военном арсенале вблизи Ични выделило 100 миллионов гривень.

Справка: площадь территории 6-го арсенала Минобороны составляет 682 га, в том числе 402 га – техническая территория, на которой расположено 128 мест хранения боеприпасов. На арсенале хранилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов.