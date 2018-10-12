В Киеве курсанты приняли полицейскую присягу (фоторепортаж)

Накануне Дня защитника Украины первокурсники торжественно присягнули на верность украинскому народу.

Почти 600 курсантов Национальной академии внутренних дел приняли присягу работников полиции. А воспитанники юридического лицея получили удостоверения лицеистов.

Как сообщает 5 канал, среди курсантов – будущие специалисты по досудебному расследованию, превентивной деятельности, криминальной полиции, следователи и психологи. В этом году среди них представители всех регионов Украины.

Сегодня они имеют другой правовой статус – готовые стажироваться на патрулированиях и выезжать вместе с оперативными группами.

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После окончания обучения выпускники Нацакадемии будут работать не только в подразделениях МВД и Нацполиции, а также в прокуратуре, СБУ и судебных органах.

"И парни, и девушки настроены сегодня патриотично, с ними велась профориентационная работа. Это не решение их родителей, друзей, это их собственное решение. Это будущие оперативники, следователи, у них будет не только кабинетная работа, это будет работа с населением", – рассказал первый проректор академии Станислав Гусарев.