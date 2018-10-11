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Прогноз астрологов на 11 октября: что нельзя делать (видео)

12:56, 11 октября 2018
Общество
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Астрологи дали рекомендации на 11 октября / Скриншот

Астрологи советуют провести день в одиночестве, не работать в группе, говорится в сюжете ТСН.

Сегодня следует внимательно следить за своим здоровьем: обнаруженные заболевания могут оказаться опасными. 

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Что нужно делать в этот день:

- прясть и распускать нитки;

- погулять по лесу.

Что нельзя делать 11 октября:

- рвать цветы;

- рубить деревья.

Ранее астролог Влад Росс предупредил, что с 10 по 16 октября ожидается опасный период, во время которого есть большой риск поскандалить или быть уволенным.

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Теги: #прогноз#астролог#прогноз на октябрь