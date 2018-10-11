Прогноз астрологов на 11 октября: что нельзя делать (видео)

11 октября следует внимательно следить за своим здоровьем, говорят астрологи.

11 октября – четвертый лунный день. Луна находится в знаке Скорпиона. Символ дня - дерево познания – выбор между добром и злом.

Астрологи советуют провести день в одиночестве, не работать в группе, говорится в сюжете ТСН.

Сегодня следует внимательно следить за своим здоровьем: обнаруженные заболевания могут оказаться опасными.

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Что нужно делать в этот день:

- прясть и распускать нитки;

- погулять по лесу.

Что нельзя делать 11 октября:

- рвать цветы;

- рубить деревья.

Ранее астролог Влад Росс предупредил, что с 10 по 16 октября ожидается опасный период, во время которого есть большой риск поскандалить или быть уволенным.