Прогноз астрологов на 11 октября: что нельзя делать (видео)
12:56, 11 октября 2018Общество
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11 октября следует внимательно следить за своим здоровьем, говорят астрологи.
Астрологи дали рекомендации на 11 октября / Скриншот
11 октября – четвертый лунный день. Луна находится в знаке Скорпиона. Символ дня - дерево познания – выбор между добром и злом.
Астрологи советуют провести день в одиночестве, не работать в группе, говорится в сюжете ТСН.
Сегодня следует внимательно следить за своим здоровьем: обнаруженные заболевания могут оказаться опасными.
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Что нужно делать в этот день:
- прясть и распускать нитки;
- погулять по лесу.
Что нельзя делать 11 октября:
- рвать цветы;
- рубить деревья.
Ранее астролог Влад Росс предупредил, что с 10 по 16 октября ожидается опасный период, во время которого есть большой риск поскандалить или быть уволенным.
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