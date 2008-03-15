США будут оставаться для Украины одним из приоритетных партнеров, заявил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН в ходе встречи с послом США в Украине Уильямом ТЕЙЛОРОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики, Б.ДАНИЛИШИН сказал: «В ближайшие годы, как и в последующей перспективе, США будут оставаться одним из приоритетных партнеров Украины в торгово-экономическом сотрудничестве, входя в первую десятку по объемам товарооборота среди стран-партнеров».

В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и урегулирования вопросов вокруг деятельности в Украине Корпорации зарубежных частных инвестиций США (ОПИК).

Б.ДАНИЛИШИН выразил надежду, что урегулирование отношений Украины с Корпорацией приведет к улучшению инвестиционного климата в Украине, привлечению частных инвестиций и будет иметь важное значение для последующего углубления сотрудничества между Украиной и США.

Как сообщал УНИАН, претензии ОПИК к Украине связаны с деятельностью в 1993-98 гг. в Украине американской компании “Елаент Тексистемз”, которая при посредничестве созданного ЗАО “Елаент-Киев” принимала участие в реализации Государственной программы утилизации обычных видов боеприпасов, непригодных для последующего использования и хранения (инвестированные под этот проект американской компанией средства имели страховое покрытие в ОПИК). Корпорация длительное время апеллирует к руководству Украины с требованиями возместить ей убытки.

«Украина никогда не признавала так называемый долг, связанный с вроде бы “экспроприацией” имущества компании “Елаент Тексистемз”, внесенного в качестве инвестиций в ЗАО “Елаент-Киев”. Украинская сторона заинтересована в разрешении ситуации мирным путем», - отмечала в апреле 2007 года пресс-служба на то время вице-премьера Андрея КЛЮЕВА.

На тот момент украинская сторона уточняла сумму долга.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата и Гостаможслужбы Украины, за 2007 год общий товарооборот товарами и услугами между Украиной и США увеличился в сравнении с 2006 годом на 21% (на 571,4 млн. долл. США) и впервые достиг 3 млрд. долл. США - 3286,4 млн. долл. США.