Яценюк: россияне сами решат, кто будет поставлять газ в Украину

Соглашением НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Газпром”, подписанным 13 марта, предусмотрено, что россияне самостоятельно будут решать, кто именно будет поставлять газ в Украину. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сегодня вечером в эфире телеканала “Интер”.

Отметив, что соглашение “только рамочное”, председатель ВР назвал знаковым то, что “это первый шаг в наведении порядка в украинско-российских газовых отношениях”. А.ЯЦЕНЮК заметил, что также знаковым является то, что соглашение заключено между двумя государственными монополиями – “Газпромом” и “Нафтогазом”, и это свидетельствует о возвращении госконтроля в газовой сфере.

По информации председателя ВР, в соглашении предусмотрено, что юридическим лицом, которое будет определять, кто поставляет газ, есть ОАО “Газпром”, “то есть россияне самостоятельно назначат того, кто поставляет газ, - или это “Газпром”, это ли аффилированная дочерняя структура “Газпрома”.

Он отметил, что Украина подписанием этого соглашения “получила относительно сбалансированную цену на газ, а Россия получила относительно сбалансированную цену на транзит”.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что Россия хочет доступа на украинский рынок, и в частности, хочет продавать свой газ непосредственно украинским промышленным предприятиям. Пока договорено, что такой объем будет на уровне 7,5 млрд. кубометров в год.

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил необходимость заключения долгосрочного соглашения, потому что в ином случае, “мы каждый год будем висеть на этом крючке, который называется газ”.