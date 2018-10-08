Галкина взбесили разговоры о разводе с Пугачевой

В сети обсуждают новость о том, что Пугачева и Галкин разводятся. Сам юморист отказался комментировать данную информацию.

В росСМИ появилась информация, что артист и телеведущий Максим Галкин может развестись с Примадонной российской сцены Аллой Пугачевой.

Поэтому журналисты издания "360" связались с юмористом и попросили подтвердить или опровергнуть слухи.

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По словам издания, просьба взбесила 42-летнего шоумена. Он отказался комментировать ситуацию.

"Я не даю комментариев. Я вас умоляю, не надо мне никогда звонить ни по какому поводу", - ответил Максим Галкин.

По информации росСМИ, причиной возможного расставания Пугачевой и Галкина якобы является роман юмориста с телеведущей Юлией Барановской. По слухам, ведущая беременна от супруга Примадонны.

Напомним, Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. А 18 сентября 2013 года на свет появились их дети Гарри и Лиза, двойняшек вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим.