Пушистые, разноцветные и просто очень милые: как во Львове прошла первая выставка морских свинок (фоторепортаж)
11:16, 08 октября 2018Общество
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В течение двух дней эксперты выбирали самых красивых и породистых грызунов - домашних любимцев многих украинцев.
Во Львове 6-7 октября 2018 года впервые состоялась экспертная выставка морских свинок Ukrainian Championship Show XI.
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В течение двух дней эксперты выбирали самых красивых и породистых грызунов - домашних любимцев многих украинцев.
В то же время все гости выставки могли посмотреть и даже погладить пушистых и не очень участников мероприятия.
Кроме того, в рамках выставки проводились семинары для всех желающих, где можно было узнать больше информации о морских свинках - о генетике шерсти и окрасов животных, их природных недостатках и многом другом.
Как сообщал УНИАН, ранее во Львове на выставке кошек показали 15-килограммового пушистика.
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