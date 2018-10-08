Пушистые, разноцветные и просто очень милые: как во Львове прошла первая выставка морских свинок (фоторепортаж)

В течение двух дней эксперты выбирали самых красивых и породистых грызунов - домашних любимцев многих украинцев.

Во Львове 6-7 октября 2018 года впервые состоялась экспертная выставка морских свинок Ukrainian Championship Show XI.

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В течение двух дней эксперты выбирали самых красивых и породистых грызунов - домашних любимцев многих украинцев.

В то же время все гости выставки могли посмотреть и даже погладить пушистых и не очень участников мероприятия.

Кроме того, в рамках выставки проводились семинары для всех желающих, где можно было узнать больше информации о морских свинках - о генетике шерсти и окрасов животных, их природных недостатках и многом другом.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове на выставке кошек показали 15-килограммового пушистика.