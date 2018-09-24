Во Львове на выставке кошек показали 15-килограммового пушистика (фоторепортаж)

У посетителей выставки была возможность осмотреть породистых кошек.

Во время выставки кошек "Cat-вернисаж", которая проходила 22-23 сентября во Львове, показали кота-еврочемпиона, 14-летнего Фигарушу.

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Вес кота составляет 15 кг (при стандарте около 6-8 кг), длина – больше метра, передает Zaxid.net.

Также во время выставки провели конкурс "Костюмированный бал кошек". У посетителей выставки была возможность осмотреть породистых кошек разнообразных пород и приобрести котят.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2017 года в Днепре зарегистрировали обладателя рекорда - крупнейшего племенного кота в Украине.