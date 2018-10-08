В Украине отмечают день юриста: поздравления и стихи

8 октября в Украине отмечают День юриста. Традиционно в этот день поздравляют юристов из самых разных сфер.

В понедельник, 8 октября, в Украине отмечают День юриста. В этот день поздравляют судей, адвокатов, прокуроров, следователей, нотариусов - всех, кто работает в юридической сфере.

В календаре Украины этот праздник появился согласно Указу №1022/97 от 16 сентября 1997 года президента Украины Леонида Кучмы. Днем празднования было выбрано 8 октября и с тех пор отмечается в этот день ежегодно.

Традиционно в этот день поздравляют юристов из самых разных сфер:

Вы помогаете людям, дарите веру в честность и справедливость. Пусть у вас всегда остаются силы, вера в свое дело и надежда, которые помогают не сворачивать с пути и добиваться победы даже в самых трудных делах.

***

Юрист - серьезная профессия, но пусть в вашей жизни всегда остается место юмору, даже в трудных ситуациях, азарту в делах, радости от побед.

***

Пусть любимая работа не наскучит никогда

И решаются успешно даже сложные дела

Поздравляю с Днем юриста,

Мой прекрасный правовед.

В деле я тебе желаю

Лишь успехов и побед.

Пусть Фемида помогает,

Вдохновляет, бережет,

Пусть сопутствует удача

И во всем тебе везет.

Счастья в жизни твоей личной

Пожелаю нынче я,

Пусть здоровье будет крепким,

Тылом будет пусть семья.

***

В Украине День юриста,

Это праздник добрый, чистый,

Им желаем жить до ста,

Без ущерба и вреда,

Здоровье пусть крепнет,

богатство растет,

Радость не меркнет,

тоска не придёт.

***

Поздравляю всех юристов Украины, людей отлично разбирающихся и неукоснительно соблюдающих законы. Желаю успешного завершения всех юридических дел. Пускай никакие формальности не встают у вас на пути. Пускай уважение, успех и новые достижения станут вашими спутниками в счастливой жизни. С праздником.

***

Поздравляем с Днем юриста Украины! Пусть законы мироздания гарантируют тебе права на крепкое здоровье, всеобъемлющее счастье и искреннюю любовь, а твоя судьба не только защищает эти права, но и претворяет их в жизнь!

***

Многоуважаемые юристы, примите наши поздравления с вашим профессиональным праздником. Желаем, чтобы ваши глаза и сердце были так же слепы, как и у богини правосудия Фемиды, ведь вы оперируете законами, а не чувствами. Пускай же вашими верными спутниками будут объективность, последовательность, логичность и удача.

***

В этот день желаем всем справедливым, неподкупным и самым честным людям, юристам, чтобы печали проходили мимо, спокойствия и процветания на службе и в жизни семейной. Пусть все дела идут в гору. Вы надежда и оплот всей Украины, наша национальная гордость!