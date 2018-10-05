День учителя 2018: история, традиции праздника, как и когда поздравлять

День учителя в Украине традиционно отмечают в первое воскресенье октября, Всемирный день учителя - всегда 5 октября.

День учителя отмечают относительно недавно. Праздник был основан в 1994 году по решению ЮНЕСКО и Международной организации труда.

Когда отмечают День учителя в Украине и мире

В Украине в 2018 году День учителя отмечают 7 октября. Этот праздник из года в год приходится на первое воскресенье второго осеннего месяца.

Официально дата празднования Дня учителя была учреждена специальным Указом президента Украины в 1994 году.

Всемирный день учителя всегда отмечается 5 октября. В этом году он приходится на пятницу.

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Когда поздравляют учителей

В учебных заведениях Украины принято поздравлять учителей в преддверии их профессионального праздника - то есть до выходных, в пятницу. В этом году это 5 октября.

Традиции празднования Дня учителя в Украине

Существует интересная и необычная традиция, когда на День учителя украинские педагоги обмениваются со своими учениками ролями - последние устраивают день самоуправления, когда старшеклассники сами проводят уроки в младших классах.

Кроме того, в честь этого праздника сокращают учебный день и после уроков приглашают педагогов на подготовленный школьниками концерт.

Что подарить на День учителя

Существует масса вариантов, как поздравить учителей в их профессиональный праздник. УНИАН подобрал лучшие подарки на День учителя:

- цветы;

- поздравительные открытки от всего класса;

- стенгазета соответствующей тематики;

- безделушки в класс, где они смогут ими пользоваться вместе с учениками;

- предметы декора или сувениры на тему Дня учителя;

- флешка;

- коврик для мышки;

- наушники;

- канцелярские принадлежности;

- книга.

День учителя 2018: стихотворения, открытки и поздравления

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Нелегкий труд — детей учить

И отдавать себя сполна,

Дорогу знаний им открыть,

Найти все нужные слова.

И в День учителя 2018 от нас

Примите благодарность,

Она честна, не напоказ,

Так пусть приносит радость.

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Удачи, нервов крепких и добра,

Еще здоровья Вам мы пожелаем.

И чтобы всё, чему вы учите, не было зря,

Вас с Днем учителя мы поздравляем!

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Большое спасибо за знания,

Мудрость Вашу, терпение.

Пусть Вам сопутствует радость,

Здоровье, любовь и везение!

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Самые талантливые учителя те, которые учат не словами, а своим примером. Вы - именно такой учитель. Желаю всегда оставаться хорошим примером для своих учеников!

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Счастливые судьбы ваших учеников пусть радуют своими свершениями! Их удачный путь - заслуга вашего невероятного терпения, профессионализма и веры. Благодарим за все.

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Желаем, чтобы ваша работа приносила удовольствие не только в летние месяцы и новогодние праздники, а круглый год. Способных учеников и адекватных родителей!