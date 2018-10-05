День учителя 2018: история, традиции праздника, как и когда поздравлять
День учителя отмечают относительно недавно. Праздник был основан в 1994 году по решению ЮНЕСКО и Международной организации труда.
Когда отмечают День учителя в Украине и мире
В Украине в 2018 году День учителя отмечают 7 октября. Этот праздник из года в год приходится на первое воскресенье второго осеннего месяца.
Официально дата празднования Дня учителя была учреждена специальным Указом президента Украины в 1994 году.
Всемирный день учителя всегда отмечается 5 октября. В этом году он приходится на пятницу.
Читайте такжеДень учителя: самые лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках
Когда поздравляют учителей
В учебных заведениях Украины принято поздравлять учителей в преддверии их профессионального праздника - то есть до выходных, в пятницу. В этом году это 5 октября.
Традиции празднования Дня учителя в Украине
Существует интересная и необычная традиция, когда на День учителя украинские педагоги обмениваются со своими учениками ролями - последние устраивают день самоуправления, когда старшеклассники сами проводят уроки в младших классах.
Кроме того, в честь этого праздника сокращают учебный день и после уроков приглашают педагогов на подготовленный школьниками концерт.
Что подарить на День учителя
Существует масса вариантов, как поздравить учителей в их профессиональный праздник. УНИАН подобрал лучшие подарки на День учителя:
- цветы;
- поздравительные открытки от всего класса;
- стенгазета соответствующей тематики;
- безделушки в класс, где они смогут ими пользоваться вместе с учениками;
- предметы декора или сувениры на тему Дня учителя;
- флешка;
- коврик для мышки;
- наушники;
- канцелярские принадлежности;
- книга.
День учителя 2018: стихотворения, открытки и поздравления
*****
Нелегкий труд — детей учить
И отдавать себя сполна,
Дорогу знаний им открыть,
Найти все нужные слова.
И в День учителя 2018 от нас
Примите благодарность,
Она честна, не напоказ,
Так пусть приносит радость.
*****
Удачи, нервов крепких и добра,
Еще здоровья Вам мы пожелаем.
И чтобы всё, чему вы учите, не было зря,
Вас с Днем учителя мы поздравляем!
*****
Большое спасибо за знания,
Мудрость Вашу, терпение.
Пусть Вам сопутствует радость,
Здоровье, любовь и везение!
*****
Самые талантливые учителя те, которые учат не словами, а своим примером. Вы - именно такой учитель. Желаю всегда оставаться хорошим примером для своих учеников!
*****
Счастливые судьбы ваших учеников пусть радуют своими свершениями! Их удачный путь - заслуга вашего невероятного терпения, профессионализма и веры. Благодарим за все.
*****
Желаем, чтобы ваша работа приносила удовольствие не только в летние месяцы и новогодние праздники, а круглый год. Способных учеников и адекватных родителей!