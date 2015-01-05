Боевики на Донбассе начали подготовку позиций для противовоздушной обороны – ИС

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

«Зафиксировано прибытие в данный район подразделения зенитно-ракетных комплексов ЗРК «Стрела-10М» (6 единиц техники). Подразделение укомплектовано специалистами ПВО из России», - пишет Тымчук.

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Кроме того, по информации ИС, в районе Первомайска и по направлению к Новоташковке наблюдается концентрация живой силы и техники боевиков. Переброска сил и средств осуществляется скрытно, техника подтягивается небольшими партиями, живая сила также передвигается небольшими группами.

«В районе Бахмутской трассы зафиксировано передвижение ротной тактической группы (РТГ) российских ВДВ, укомплектованой военнослужащими контрактной службы и замаскированных под т.н. «ополченцев»», - сообщил Тымчук.