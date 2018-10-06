Россия до сих пор не предоставила информацию о состоянии Балуха - Денисова

Денисова настаивает на доступе к Балуху в Симферопольском СИЗО.

Российские власти до сих пор не предоставила информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Владимир Балуха.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Денисова отметила, что несколько месяцев пытается добиться от РФ информации о состоянии Балуха.

Однако до сих пор приходили ответы без какой-либо конкретики. Также она сообщила, что ее российская коллега Татьяна Москалькова обратилась во ФСИН с ходатайством о доступе Денисовой к политзаключенному.

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"Ничего нового, кроме банальной отписки. А вот результаты рассмотрения обращения Москалькова обещает сообщить отдельно", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Балух может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. В то же время адвокат активиста Ольга Динзе заявила, что Балух может выйти на свободу через год.

"По приговору он уже отбыл 2 года и 9 месяцев. Ему осталось еще чуть больше года", - рассказала Динзе.