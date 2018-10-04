Адвокат рассказал о проблемах со здоровьем у украинского политзаключенного Балуха
У осужденного оккупационным судом в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который в знак протеста принимает минимальный набор пищи, есть подозрение на язву или панкреатит.
Об сообщил этом Крым.Реалии сообщил адвокат Балуха Дмитрий Динзе.
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«Состояние здоровья Балуха, конечно, плохое. У него есть проблемы с сердцем и с внутренними органами. Также есть подозрения на язву либо панкреатит», – рассказал Динзе.
По его словам, в настоящее время защита Балуха старается подобрать врачей, которые могли бы посетить голодающего украинского активиста. Однако российские врачи отказываются от посещения Балуха, который находится в СИЗО.
«Фактически, мы сможем полноценно его обследовать только, когда он поступит в колонию. Потому что как осужденное лицо он будет иметь право на полный спектр медицинского обслуживания», – добавил Динзе.