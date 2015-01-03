На юге из снежных заносов вытащили почти 7 тысяч машин

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, самая сложная ситуация была в Николаевской области, где с помощью спасателей высвобождено 3 тыс. 653 транспортных средств и оказана помощь 6 тыс. 685 лицам, и в Одесской - 1 тыс. 357 машин и 4 тыс. 944 лицам.

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ГСЧС Украины на автодорогах, где затруднено дорожное движение, развернуто 57 передвижных и стационарных пунктов обогрева, которые обеспечены горячим питанием. 22 автомобиля Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям использовались в качестве тягачей для эвакуации транспортных средств из снежных заносов.

"По состоянию на 3 января движение техники восстановлено. Временно остается частично ограничено движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств на всех направлениях въезда и выезда из г. Одессы. Работы по расчистке дорог от снега продолжаются", - говорится в сообщении Госслужбы ЧС.