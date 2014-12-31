За сутки из снежных заносов освободили более 6 тысяч авто и почти 14 тысяч человек

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, подразделения ГСЧС Украины в течение суток 30 декабря оказывали помощь людям, которые из-за резкого ухудшения погодных условий (гололед, сильный снегопад, метели с порывами ветра) оказались в снежных заносах на автомобильных дорогах.

Учитывая сложность обстановки, подразделениями ГСЧС Украины на автодорогах, где затруднено дорожное движение, развернуто 57 передвижных и стационарных пунктов обогрева, обеспеченных горячим питанием. 97 автомобилей ГСЧС Украины использовались как тягачи для эвакуации транспортных средств из снежных заносов.

Читайте такжеВ Николаевской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального масштабаК расчистке дорог, высвобождению транспортных средств из снежных заносов и для оказания помощи водителям и пассажирам привлечены подразделения ГСЧС, Укравтодора, Минобороны, ГАИ, техника и работников коммунальных служб - всего около 2 тыс. 900 человек и 1 тис.650 ед. техники.

По состоянию на 7.00 31 декабря движение техники восстановлено. На отдельных участках Николаевской области движение осуществляется в реверсном режиме. Личный состав и техника ГСЧС вместе с Укравтодором продолжают работы по обеспечению проезда по автодорогам. Сотрудники ГАИ МВД Украины осуществляют регулирование движения для обеспечения работы дорожной техники.

Координацию действий в областях осуществляли оперативные группы главных управлений (управлений) ГСЧС Украины в областях.