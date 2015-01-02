55% жителей освобожденного Донбасса назвали "ДНР" незаконной

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу ZN.UA Киевским международным институтом социологии.

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Респондентам был задан вопрос "Согласны ли вы с тем, что "ДНР"- это законная власть на территории Донецка?" Вполне прогнозируемо, с учетом площади и населения "ДНР" и "ЛНР" (они вместе занимают соответственно чуть менее 3% территории Украины и составляют около 9% ее населения), оказалось, что подавляющее большинство граждан страны, а это 68,2%, полностью не согласны с законностью "ДНР". Если же сюда прибавить еще 13,7%, которые "скорее не согласны", то 81,9% украинцев не признают "ДНР".

38,1% жителей Донецкой области не признали законность "ДНР" (с них 29,5% - совсем не признали). Также соцопрос показал, что среди людей, населяющих Донецкую область, осталось 33,4% тех, кто затрудняется с ответом на поставленный вопрос. Что касается региона в целом, то общий градус "законности" (6,1% - полностью согласны, 9,5% - скорее согласны) снизил Луганск, так как опрос прошел только на украинской территории области и выявил 86,5% противников "ДНР ".

Рекордные цифры неприятия "ДНР" на Западе (88,7%) и в Центре Украины (75,7%).

Опрос проводился 4-19 декабря 2014 года. В ходе исследования было опрошено 3035 респондентов старше 18 лет, которые проживают в 179 населенных пунктах. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,8%.