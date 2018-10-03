На Львовщине дальнобойщики перекрывали движение на границе с Польшей в знак протеста против многодневных очередей на границе (фото)

Дальнобойщики сообщают, что на таможнях несколько километровые очереди в сторону Польши в которых они вынуждены стоять по двое и больше суток.

Возле пункта пропуска «Краковец» на украино-польской границе (Львовская область) около 50 водителей грузовых автомобилей 2 октября на час перекрыли движение транспорта.

Как сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, таким образом водители-дальнобойщики протестовали против больших очередей на украинско-польской границе в которых грузовые фуры ожидают на пересечение границы несколько суток.

«2 октября, около 19:05, на автодороге "Львов - Краковец" возле таможенного поста "Краковец" 30-летний водитель грузового автомобиля Scania, житель Львовщины, вместе с неизвестными в количестве около 50 человек, перекрыли движение автомобилей в связи с тем, что водители крупногабаритных автомобилей в течение двух суток стоят в очереди для пересечения границы», - отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что около 20.00 2 октября, движение на автодороге сообщением "Львов - Краковец" было полностью восстановлено.

Как сообщил координатор общественной организации «Варта 1», депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, участие в акции принимали водители-дальнобойщики, таким образом они хотели выразить протест против «тихой забастовке» польских пограничников, который оказывает в течение последних двух недель скопление грузового и легкового транспорта на украинско-польской границе.

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Дальнобойщики сообщают, что на таможнях несколько километровые очереди в сторону Польши в которых они вынуждены стоять по два и больше суток. Во время акции перекрытия они пропускали автобусы с пассажирами», - рассказал Зинкевич.

В ситуацию с очередями на границе с Польшей вмешался губернатор Львовщины.

Как сообщили в пресс-службе Львовской ОГА, председатель Львовской ОГА Олег Синютка 2 октября обратился к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и воеводам Подкарпатского и Люблинского Воеводств «с просьбой в содействии решения ситуации, которая сложилась в пунктах пропуска на украинско-польской границе».

«В пунктах пропуска на украино-польской границе наблюдаются очереди автотранспортных средств вызваны скопления автомобилей низким выполнением условий меморандума между Украиной и Польшей. Сторонами была совместно создана Система предварительного уведомления о возникновении чрезвычайных ситуаций на украинско-польской границе с целью обеспечения ритмичности пропускных операций. Эта система определяет оптимальное количество транспортных средств, принимаемых пограничными службами каждой из сторон за период одной смены». – сообщили во Львовской ОГА.

По информации Львовской ОГА, по состоянию на 08.00 3 октября, в пунктах пропуска на украинско-польской границе Львовщины в очередях стояло 1180 автомобилей. 400 транспортных средств ожидали в пограничных автомобильных пунктах пропуска на Львовщине, а еще 780 сгрудились перед ними.