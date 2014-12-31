Коллектив УНИАН поздравляет с Новым Годом и Рождеством Христовым!
22:00, 31 декабря 2014Общество
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Пусть Новый год принесет вам только хорошие новости!
С Новым годом и Рождеством Христовым! / Фото УНИАН
Дорогие друзья! От всего сердца коллектив агентства УНИАН поздравляет всех читателей, подписчиков и коллег-журналистов с праздниками. Пусть Новый год принесет вам только хорошие новости!
Мы же, в свою очередь, позаботимся, чтобы эти новости вы узнавали одними из первых.
Успехов вам, здоровья и творческого вдохновения!
С Новым годом и Рождеством Христовым!
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