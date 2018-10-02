Искать оружие, взрывчатку и задерживать преступников: как щенков готовят к работе на блокпостах (видео)

Из пяти щенков на Донбасс поедут трое.

В кинологическом центре полиции щенков немецкой овчарки с детства готовят к работе на блокпостах. И искать взрывчатку, и оружие, и преступников задерживать.

После начала войны в Донецкой и Луганской областях не хватало как своих полицейских собак, так и своих кинологов. Теперь штат увеличат и передадут туда щенков.

Как говорится в сюжете ТСН, щенкам полтора месяца и их уже учат как найти добычу. А за полгода эти малыши станут суровыми псами, которые будут заниматься своими обязанностями.

Из пяти щенков на Донбасс поедут трое.