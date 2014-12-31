СБУ усилила охрану уязвимых объектов и мест массового скопления людей

Как говорится в сообщении СБУ, размещенном на странице в "Фейсбук", СБУ совместно с другими правоохранительными органами усилила меры по охране потенциально уязвимых объектов и мест массового скопления людей.

В частности, реализуется масштабный комплекс действий, направленных на своевременное выявление, предупреждение и пресечение возможных террористических проявлений.

СБУ, обращаясь к гражданам, напоминает основные правила поведения в случае возникновения опасных для жизни ситуаций.

Читайте такжеС марта в Украине совершено более тысячи терактовВ случае обнаружения подозрительного предмета в месте празднования:

сообщите о факте правоохранительные органы и вызовите на объект машины скорой помощи и аварийных служб;

не приближайтесь, не трогайте, не вскрывайте, не перемещать находку, не заливайте ее жидкостью, не засыпайте песком, не пользуйтесь вблизи радио - и электроаппаратурой, переговорными устройствами;

отведите людей от места нахождения подозрительного предмета;

при необходимости организуйте отключение коммуникаций газа, воды и электричества.

В случае взрыва необходимо немедленно организовать и обеспечить выполнение следующих основных мероприятий:

вызовите на объект пожарных, скорую помощь, спасателей, коммунальные службы (газ, электричество, тепло);

если есть пострадавшие, до прибытия службы скорой помощи окажите им первую медицинскую помощь;

при возникновении пожара, необходимо принять меры по его тушению собственными силами с помощью имеющихся противопожарных средств.

При захвате людей в заложники:

по возможности, незамедлительно сообщите в правоохранительные органы;

не вступайте в переговоры с террористами, по возможности, выполняйте их требования, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей.

Также в СБУ действует круглосуточный телефон доверия. В случае обнаружения оружия или взрывных устройств, наличия данных о фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц, а также фактов или информации о намерениях осуществления сепаратистской и террористической деятельности, служба просит обращаться по номеру: 0-800-501-482.