На Одесщине военная техника откапывает машины из снежной ловушки

Об этом сообщили в региональном управлении ГСЧС, пишет "Думская".

За время ухудшения погоды спасатели Одесской области предоставили помощь 3817 гражданам, в том числе 501 ребенку.

По данным ведомства, все еще затруднено движение автотранспорта на следующих дорогах:

- Одесса-Сухой Лиман-Ильичевск (со стороны 7 км и спуск до Сухого лимана),

- в Овидиопольском районе (Овидиополь - с. Барабой - с. Большая Долина),

- участок трассы Одесса-Измаил, на расстоянии 10 км от с. Колодец в направлении Татарбунар.

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На этих участках спецтехника продолжает расчищать проезжую часть.

В самой Одессе коммунальщики явно не справляются с тем объемом работы, который им дала природа.

Транспорт в городе ходит только в некоторых районах.

Напомним,в Одессе в понедельник начался аномальный снегопад, который полностью парализовал город.

Также непогода накрыла частично Днепропетровскую область.