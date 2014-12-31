На Одесщине военная техника откапывает машины из снежной ловушки
На трассе Одесса-Измаил из снежного плена освободили 55 автомобилей, чтобы откопать машины на дороге Одесса-Рени пришлось привлечь военный путепрокладчик БАТ
Об этом сообщили в региональном управлении ГСЧС, пишет "Думская".
За время ухудшения погоды спасатели Одесской области предоставили помощь 3817 гражданам, в том числе 501 ребенку.
По данным ведомства, все еще затруднено движение автотранспорта на следующих дорогах:
- Одесса-Сухой Лиман-Ильичевск (со стороны 7 км и спуск до Сухого лимана),
- в Овидиопольском районе (Овидиополь - с. Барабой - с. Большая Долина),
- участок трассы Одесса-Измаил, на расстоянии 10 км от с. Колодец в направлении Татарбунар.
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На этих участках спецтехника продолжает расчищать проезжую часть.
В самой Одессе коммунальщики явно не справляются с тем объемом работы, который им дала природа.
Транспорт в городе ходит только в некоторых районах.
Напомним,в Одессе в понедельник начался аномальный снегопад, который полностью парализовал город.
Также непогода накрыла частично Днепропетровскую область.