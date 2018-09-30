цей матеріал доступний українською

Аналитики посчитали, сколько нужно работать, чтобы заработать на новый iPhone (видео)

21:05, 30 сентября 2018
Общество
870 0
iPhone XR / REUTERS

Швейцарцам надо поработать всего 5 дней, чтобы купить новенькое "яблочко", жителям Арабских Эмиратов, Люксембурга, Норвегии, Дании и США - чуть более 7 дней. А пакистанцам и казахам - аж 86.

Читайте такжеСтало известно, когда в Украине ждать новых официальных iPhone

Украина оказалась на 2-м месте с конца. Украинцам надо работать аж 136 дней - около четырех месяцев. И это при условии, что на телефон пойдут все заработанные деньги.

После Украины в списке идут Филиппины - там нужно отработать 156 трудодней.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #украинцы#iPhone