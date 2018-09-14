Как дальше будет развиваться Apple: прогнозы аналитиков после презентации

Сегодня в компании, Apple, которую рынок оценивает больше чем в триллион долларов, работает свыше 100 тысяч человек.

Крупнейшая публичная корпорация 12 сентября представила новые iPhone и часы. Но одновременно она провела радикальную реорганизацию, большая часть которой осталась за кадром.

Как пишет издание The bell.io, которое анализировало состояние дел в компании, Apple, которую рынок оценивает больше чем в триллион долларов, работает свыше 100 тысяч человек. Компании удалось продать 2 млрд устройств на базе iOS. Впрочем, это не только достижение, но и тревожный сигнал для инвесторов — поддерживать темпы роста при таких объемах сложно.

«Рынок смартфонов достиг точки насыщения. Осталось несколько крупных рынков (главный из них, конечно, Китай), но в целом у каждого платежеспособного человека уже есть смартфон. Заменить устройство на новое становится все сложнее. Да и восхищения новые модели вызывают все меньше: лучшие времена ушли вместе с iPhone 5 и 6», – пишет издание.

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Отмечается, что первый стратегический ход Apple — диверсифицировать свои продажи так, чтобы к 2020 году сервисы приносили ей не менее $50 млрд. За первые три квартала финансового 2018 года Apple уже выручила $27 млрд на сервисах (за весь 2017 – $30 млрд, за 2016 – $24 млрд).

Но это половинчатое решение, потому что Apple не может просто оставить без внимания свой флагманский бизнес. Поэтому второе решение — любыми способами увеличить маржинальность.

«У Apple никогда с этим не было проблем, так как iPhone на всех рынках, где не приняты подобные американским контракты, воспринимается как премиальный аппарат. Другое дело, что следовало сделать телефоны еще дороже и при этом сохранить объем продаж. Традиционно для этого корпорация агрессивно повышала цены за рубежом. Например, iPhone 7 128 GB, который в США стоил $815 (вместе с налогом с продаж), в Турции продавался за $1200, в Бразилии — за $1115, а в России — за $1086. Теперь Apple не просто представила два «по умолчанию дорогих» смартфона класса Xs, но и лишила пользователей выбора», – подчеркивается в материале.

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Как объясняют эксперты, прошлогодний флагман iPhone X, на старте стоивший в США $999, сняли с продажи в тот же момент, когда вышли Xs, Xs Max и XR. Теперь флагман стоит от $1099 до $1449 (!), а $999 — это новая цена iPhone «среднего» класса в минимальной конфигурации. «Бюджетный» XR стоит $749 — это на $50 дороже iPhone 8 из прошлогодней линейки.

В то же время, из продажи убрали iPhone SE и iPhone 6s. «Это не просто решение для потребителей. SE и 6s использовали один и тот же процессор. Это позволило снять чип с производства, сосредоточиться на более современных A11 и A12, а заодно не оставить в модельном ряду ни одного iPhone с 3,5-миллиметровым джеком для наушников», – объясняет издание.

Предполагается, что в ближайшее время обнаружится еще несколько мелочей, помогающих Apple заработать больше на каждом смартфоне. Например, с новыми iPhone и iPhone 8 переходник на стандартный аудиоразъем поставляться не будет – его можно будет купить отдельно за $9.

При этом, менее дорогой iPhone XR поступит в продажу лишь через месяц после iPhone Xs/Xs Max — за четыре недели до Дня благодарения. «Решивших подождать будет немного, и он вряд ли каннибализирует продажи более дорогих моделей», – считают аналитики.

В 2016 году iPhone SE продавался за $399. Теперь самый дешевый айфон, который можно купить у Apple, стоит $449 и это iPhone 7 (два года назад он стоил $649).

Apple существенно сократила линейку доступных устройств и одновременно стандартизировала их. «Теперь потребитель может выбрать между экраном в 4,7 дюйма, 5,5 дюйма, 6,1 и 6,5. У него нет опции в 4 дюйма, и есть ощущение, что iPhone с экраном в 4,7 дюйма доживают свой век. Это позволит в ближайшие годы существенно оптимизировать производство. Apple тщательно следит за тем, чтобы поколения iPhone быстро сменяли друг друга. Обычно 30–40% рынка они занимают через год-полтора после запуска», – пишет издание.

Из диаграммы Mixpanel, показывающей пиковые значения рынка iPhone, видно, от кого будут избавляться первым. «В 2019 году уйдут iPhone 7 и 7 Plus, а в случае удачного запуска Xs/XR — и восьмые iPhone. Здесь корпорация готова на радикальные шаги — недаром она убрала из уравнения iPhone X. Шаг беспрецедентный», – подчеркивает The bell.io.

Эксперты считают, что компания «затеяла большую уборку». С сайта исчезла беспроводная зарядка AirPower для iPhone, часов и наушников. Ее обещали выпустить еще в начале 2018 года, но теперь проект, по слухам, признали слишком амбициозным.

Сентябрьская презентация также обошлась без «еще одной вещи», хотя от Apple ждали анонса наушников AirPods 2, обновления ноутбуков и Mac mini. Ни один из этих продуктов не является абсолютным приоритетом для компании по одной простой причине — у них нет перспектив на условные следующие $50 млрд.

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Аналитики уверены, что Apple ищет новые многомиллиардные рынки и возможности. Насколько можно судить по небольшим утечкам, в Apple считают важными медицинские технологии в виде мониторинга здоровья в содружестве с медиками. «Это отличает ее от любых других стартапов, которые в случае удачной разработки ищут потребителей среди врачей, а не пациентов. Рынок профилактики заболеваний, здорового образа жизни и предотвращения рисков огромен, и Apple здесь – очевидный авторитет. Интересно, что рынок часов не заменил iPhone по объемам — поэтому корпорация, вероятно, дистанцируется от имиджа создателя обычных «умных» часов», – предполагает издание.

Также приоритетным считаются аксессуары для работы с дополненной реальностью. «По слухам, к 2020 году Apple готовит AR-очки. Если те окажутся массовым продуктом, то вполне могут если не потеснить в доле выручки iPhone, то увеличить маржинальность — было бы логично потребовать от пользователей постоянной связи с последней моделью смартфона. Но рынок новых продуктов растет медленно — потребуется года три, пока он выйдет на большие объемы даже с революционным продуктом. Таким образом, до 2023 года Apple должна во что бы то ни стало развивать сервисы и удерживать рынок смартфонов», – считают в The bell.io.

Еще одним важным направлением называют беспилотные автомобили и их персональные помощники. Сообщается, что салон автомобиля — одно из ключевых пространств для общения с голосовым персональным помощником. «Ходят упорные слухи о разработке автомобиля Apple (проект Titan). Стадия, на которой он находится, неизвестна, но это заявка на рынок размером в сотни миллиардов долларов», – резюмирует издание.