С фронта - на подиум: во Львове женщины, вернувшиеся с войны, дефилировали в этноплатьях (видео)
20:07, 28 сентября 2018Общество
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На львовском аэродроме они демонстрировали вышивки известных украинских дизайнеров.
Во Львове женщины, вернувшиеся с войны, дефилировали в этноплатьях
С фронта - на подиум. Проект "Украинские амазонки" собрал 30 женщин -военнослужащих, волонтеров, медиков и журналистов.
На львовском аэродроме они демонстрировали вышивки известных украинских дизайнеров. Как это было - в сюжете ТСН.
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