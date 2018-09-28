С фронта - на подиум: во Львове женщины, вернувшиеся с войны, дефилировали в этноплатьях (видео)

На львовском аэродроме они демонстрировали вышивки известных украинских дизайнеров.

С фронта - на подиум. Проект "Украинские амазонки" собрал 30 женщин -военнослужащих, волонтеров, медиков и журналистов.

На львовском аэродроме они демонстрировали вышивки известных украинских дизайнеров. Как это было - в сюжете ТСН.