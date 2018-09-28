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С фронта - на подиум: во Львове женщины, вернувшиеся с войны, дефилировали в этноплатьях (видео)

20:07, 28 сентября 2018
Общество
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На львовском аэродроме они демонстрировали вышивки известных украинских дизайнеров. Как это было - в сюжете ТСН. 

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Теги: #война#Львов