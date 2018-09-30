День памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии: история и традиции (видео)

30 сентября православные отмечают День памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

Как свидетельствует история, во 2 веке в Риме действительно жила вдова София с дочерьми. Она была христианкой, и учила христианству своих детей. Однако в то время в Риме было распространено язычество.

Услышав о преданности семье христианству, император-язычник Адриан решил предать детей пыткам. София же претерпела не меньшие мучения, наблюдая за страданием дочерей и их смертью.

Похоронив своих детей, женщина два дня не отходила от их могил. На третий день ее не стало – так София воссоединилась со своими дочерьми. За перенесенные мучения Вера, Надежда, Любовь и София были причислены церковью к лику святых. Их мощи с 777 года покоятся во французском Эльзасе, в церкви Эшо.

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Считается, что 30 сентября нельзя устраивать помолвки, венчания и свадьбы. Девочек, которые родились в этот день, принято называть именами святых. Также существует примета – «после Веры, Надежды и Любови начинаются первые заморозки».