В центре Киева началась акция протеста из-за игнорирования нападений на активистов, полиция перекрывает улицы (фото)

За кордоном полиции на улице Банковой стоят полицейские автомобили видеонаблюдения, за ними несколько микроавтобусов с решетками на окнах для защиты от камней, а также несколько грузовых автомобилей военного типа для перевозки людей.

Работники полиции перекрыли улицу Институтскую со стороны Ольгинской и улицу Банковую - с противоположной стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас полиция выставила кордон на улице Институтской возле перекрестка с улицей Ольгинской и с другой стороны - на перекрестке Институтской и Шелковичной.

Согласно информации, на перекрестке Банковой и Институтской начинается акция «Ночь на Банковой».

Людей, которые сейчас возвращаются из офисов и направляются к метро, беспрепятственно пропускают, однако тех, кто направляется в обратном направлении в окруженный полицейскими квартал, просят показать содержимое сумок, рюкзаков.

Сейчас на месте проведения акции, в самом начале улицы Банковой, уже установлен автомобиль с громкоговорителями. Непосредственно на проезжей части Институтской уже стоит одна палатка агитационного типа "Национального корпуса".

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Также на месте собираются активисты "Национальных дружин", "Национального корпуса".

За кордоном полиции на улице Банковой стоят полицейские автомобили видеонаблюдения, за ними несколько микроавтобусов с решетками на окнах для защиты от камней, а также несколько грузовых автомобилей военного типа для перевозки людей.

Сейчас с импровизированной трибуны зачитывают имена активистов, прибывших на акцию.

Акция проходит с целью привлечь внимание руководства государства, в частности президента, к многочисленным фактам нападения на активистов и к тому, что силовые структуры должным образом не расследуют данные преступления.

Справка УНИАН. 31 июля в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо общественной активистки Екатерины Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре. Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. В деле Гандзюк говорится, что на нее напали по заказу представителей правоохранительных и государственных органов - соответствующий фрагмент документа опубликовал в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По подозрению в совершении покушения были задержаны пять человек. По данным полиции, руководил ими 41-летний житель Херсонской области, бывший участник АТО, который в последнее время занимался общественной деятельностью и является основателем местной организации участников АТО.