Скрытая броня: сегодня отмечается Всемирный день контрацепции (видео)

Сегодня, по мнению врачей, самыми эффективными считаются гормональные контрацептивы.

26 сентября отмечается Всемирный день контрацепции. Контрацептивы помогают избежать нежелательной беременности. А презервативы еще и защищают от болезней, передающихся половым путем.

Каких только странных методов контрацепции не придумывали в древности. Римляне выпивали сразу после близости красное вино или принимали горячую ванну. А в Древней Греции натирали органы солью, свинцом и паутиной.

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Древние индусы учили женщин – «чихнуть, встать и походить сразу после». На острове Суматра в качестве контрацепции использовали опий, а также петрушку. Среди египетских мужчин популярностью пользовались золотые колпачки с отделкой. Тогда как арабы защищались при помощи кишок животных.

В Европе подобные презервативы появились в ХVI веке, но как защита от сифилиса. Многоразовый тканевый мешочек смачивали в специальном растворе, а после близости стирали. Сегодня же, по мнению врачей, самыми эффективными считаются гормональные контрацептивы.